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ABD'de yayınlanan Star dergisinin iddiasına göre Pitt ve Aniston, aralarındaki buzları eritti. Hatta öyle eritti ki geceleri gizli gizli buluşmaya başladılar. Dergi, bu gizli buluşmaları da bir başka ünlü oyuncu George Clooney'in ayarladığını ileri sürdü.