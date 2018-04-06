Oyunculuğunun yanı sıra mimar da olan tasarım meraklısı Brad Pitt’in, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesi’nin bir mimarlık projesi kapsamında, burada profesörlük yapan Neri Oxman ile birlikte çalıştığı belirtildi.

54 yaşındaki aktöre yakın bir kaynak, ikilinin iş için sürekli birlikte vakit geçirdiğini belirterek, “Brad ve Neri mimarlık, tasarım ve sanat için aynı tutkuyu paylaştıklarından çok iyi bir iş çıkarıyorlar” açıklamasını yaptı.



İkilinin ilişkisinin henüz iş arkadaşlığından öteye gitmediğini ifade eden kaynak, sözlerine “İkisi de çok ihtiyatlı davranıyor. Ben profesyonel ilişkiden fazlasını olduğunu düşünüyorum. Brad, Neri ile daha fazla vakit geçirmek ve onunla yakınlaşmak istiyor” açıklamasıyla devam etti.

Aynı zamanda sanatçı olan 42 yaşındaki Oxman, daha önce Arjantinli besteci Osvaldo Golijov ile evliydi.

Brad Pitt ise 2005 yılından beri birlikte olduğu Angelina Jolie ile 2016 yılının sonlarında ayrılık kararı almıştı.