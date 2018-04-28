Bradford City - Southend United maçı heyecanı

İngiltere 1.Lig maçında Bradford City ile Southend United, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Bradford City 61 puanla 10. sırada, Southend United 59 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Bradford City, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Southend United, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 307 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bradford City kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.10, Southend United sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Bradford City son hafta oynanan Northampton Town maçında 1-2 kazandı.

Southend United ise Swindon Town karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Bradford City, evinde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı ve 27 gol atıp 29 gol yedi.

Southend United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 13 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Southend United, 18 gol atarken 41 gol yedi.