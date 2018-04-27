Bradford City - Southend United maçı heyecanı

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Bradford City, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Southend United takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 61 puanlı Bradford City 10. sırada bulunuyor, Southend United 59 puana sahip ve 12. sırada. Bradford City, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Southend United, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 307 kodlu maçı oynayanlar; Bradford City galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.20, Southend United galibiyet oranı 2.60. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Bradford City önceki hafta Northampton Town mücadelesinde 1-2 kazandı.

Southend United ise Swindon Town maçında 0-0 berabere kaldı.

Bradford City, evinde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı ve 27 gol atıp 29 gol yedi.

Southend United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 13 mağlubiyet elde etti. Southend United, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 41 kez topu kendi kalesinde gördü.