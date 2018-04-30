Bradford City - Walsall maç önü

Bradford City ve Walsall, 01 Mayıs 2018 Salı günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Bradford City 61 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Walsall 51 puanda ve 18. sırada. Ev sahibi Bradford City, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Walsall son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 644. İddaa'da Bradford City kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Walsall kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Bradford City önceki hafta Rochdale mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Walsall ise Milton Keynes Dons maçında 1-4 yenildi.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet alan Bradford City, 27 gol attı ve 31 gol yedi.

Walsall, dış sahada 4 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Walsall 22 kez gol sevinci yaşadı, 32 kez topu ağlarında gördü.