Braga Başakşehir maçı canlı izle - Braga Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Portekiz ekibi Braga ile deplasmanda karşılaşıyor. UEFA Avrupa Ligi ilk maçında sahasında Ludogorets ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir, Braga'yı mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. İlk maçında deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim'i 2-1 mağlup eden Braga ise grupta lider durumda... Grupta oynanan diğer maçta ise Ludogorets, Hoffenheim'ı konuk ediyor.

BRAGA - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Clichy, Epureanu, Da Costa, Caiçara, Gökhan, Emre, Mossoro, Visca, Elia, Mevlüt

YEDEKLER: Mert, Attamah, Mahmut, Kerim Frei, Tunay, Napoleoni, Mehmet Batdal

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

BRAGA: Matheus, Sequeira, Raul Silva, Ferreira, Goiano, Vukcevic, Esgaio, Danilo, Paulinho, Joao Carlos, Ahmed Hassan

YEDEKLER: Moreira, Rosic, Barbosa, A. Horta, Xadas, Sousa, R.Horta

TEKNİK DİREKTÖR: Abel Moreira Ferreira

STAT: Municipal de Braga

HAKEM: Matej Jug (Slovenya)

SAAT: 22.05

YAYIN: Tivibu Spor-2

SAKAT: Adebayor (Başakşehir)

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı Bu seviye çok farklı, bunun için deneyimli oyuncularımız var. Bu seviyede kolay rakip yok. Kazanmak için her şeyi deneyeceğiz. Umarım müsabaka istediğimiz gibi biter. Umarım karşılığını iyi alıp döneriz.

ADEBAYOR KADRODA YOK

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, Braga maçının kadrosunda yer almıyor. Turuncu-lacivertli takımın, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanan Adebayor, 6. hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda yapılan maçın kadrosuna da alınmamıştı.

BAŞAKŞEHİR İLK PEŞİNDE

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk galibiyetini almak istiyor. Turuncu-lacivertliler, Braga karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 12. kez sahada yer alacak. Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 11 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez yer aldığı grup aşamasında başarılı olarak bir üst tura çıkmak istiyor. İstanbul ekibi, Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında sahasında oynadığı ikinci maçta, 2-0'lık skorla elde etti.

EN GOLCÜ İSİM VİSCA

İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı 11 maçta fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde 17 gol gördü. Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en golcü ismi 4 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3 golü bulunan Eljero Elia ve 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro takip ediyor. Medipol Başakşehir'in diğer 3 golüne ise Doka, Emre Belözoğlu ve Adebayor imza attı.

EMRE BELÖZOĞLU 121. MAÇINDA

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Braga maçında forma giymesi halinde Avrupa kupalarında kariyerindeki 121. maçına çıkacak. Avrupa kupalarında en fazla forma giyen Türk oyuncu rekorunu geliştiren Emre Belözoğlu'nun ardından, 101 maçla Bülent Korkmaz yer alıyor.

AVRUPA KUPALARINDAKİ MAÇLAR

Avrupa kupalarında ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşti. İstanbul ekibi, deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. Play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in karşısına çıkan Medipol Başakşehir, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmandaki karşılaşmayı da 2-0 kaybetti.

Braga Teknik Direktörü Ferreira Braga realist bir takım, bizim değerlerimiz var, her zaman kazanmak için oynuyoruz. Son saniyeye kadar mücadele edeceğiz. Her maç değerli, her maçı kazanmak için çabalıyoruz. Bu karşılaşma gruptan çıkmamız adına çok önemli, sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz.

Medipol Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazanarak turu geçti. Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Sevilla'ya 2-1 yenilirken, deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak elendi. İstanbul ekibi, play-off turunda elendiği için UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında, sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı.

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