Braga - Boavista maçı rakamları

Braga ve Boavista, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:30. Maç öncesi Braga 74 puanla 4. sırada, Boavista 41 puanla 7. sırada bulunuyor. Braga son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Boavista son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 227 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Braga kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.30, Boavista sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Braga önceki hafta Moreirense mücadelesinde 2-1 kazandı.

Boavista ise Nacional Madeira karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Braga, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 14 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Braga, kendi sahasında 36 gol attı, 9 gol yedi.

Boavista, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Boavista 10 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.