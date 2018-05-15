Brann - Haugesund maç önü

Norveç Eliteserien maçında Brann ile Haugesund, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. 25 puanlı Brann 1. sırada bulunuyor, Haugesund 17 puana sahip ve 3. sırada. Brann, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Haugesund, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 457 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brann kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Haugesund sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Brann son hafta oynanan Tromsö maçında 2-2 berabere kaldı.

Haugesund, Kristiansund BK karşılaşmaında 2-3 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Brann, 9 gol attı ve 0 gol yedi.

Haugesund ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Haugesund, 10 gol atarken 7 gol yedi.