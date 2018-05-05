Brann - Tromsö maçı istatistikleri

Brann ve Tromsö, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. 19 puanlı Brann 1. sırada bulunuyor, Tromsö 11 puana sahip ve 6. sırada. Brann, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Tromsö, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 595. İddaa'da Brann kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Tromsö kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Brann son haftadaki Tromsö müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Tromsö ise Brann maçında 2-2 berabere kaldı.

Brann, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 0 gol yedi.

Tromsö, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Tromsö, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.