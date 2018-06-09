Brann - Valerenga karşılaşma önü

Brann ve Valerenga, 10 Haziran 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Brann 30 puanla 1. sırada, Valerenga 21 puanla 6. sırada bulunuyor. Brann, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Valerenga, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 310 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brann kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, Valerenga sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Brann önceki hafta Tromsö mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Valerenga, Sogndal karşılaşmaında 5-2 yenildi.

Brann, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 1 gol yedi.

Valerenga, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Valerenga 10 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.