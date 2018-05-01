Brasil De Pelotas - Figueirense maçı rakamları

Brasil De Pelotas ve Figueirense, 01 Mayıs 2018 Salı günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:30. Maç öncesi Brasil De Pelotas 2 puanla 15. sırada, Figueirense 9 puanla 2. sırada bulunuyor. Brasil De Pelotas son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Figueirense son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 433 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brasil De Pelotas kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.70, Figueirense sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Brasil De Pelotas son haftadaki Criciuma müsabasında 3-2 kazandı.

Figueirense, Paysandu karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Brasil De Pelotas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Brasil De Pelotas, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Figueirense, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Figueirense 2 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.