Brasil De Pelotas - Londrina karşılaşma önü

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Brasil De Pelotas, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü Londrina takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:30. Brasil De Pelotas 5 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Londrina 8 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Brasil De Pelotas, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Londrina son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 198 kodlu maçı oynayanlar; Brasil De Pelotas galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, Londrina galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Brasil De Pelotas önceki hafta Criciuma mücadelesinde 3-2 kazandı.

Londrina ise Vila Nova maçında 0-1 kazandı.

Brasil De Pelotas, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 3 gol yedi.

Londrina ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Londrina, 1 gol atarken 1 gol yedi.