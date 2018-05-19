Brasil De Pelotas - Sampaio Correa sahaya çıkıyor

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Brasil De Pelotas, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Sampaio Correa takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:00. Maç öncesi Brasil De Pelotas 5 puanla 15. sırada, Sampaio Correa 4 puanla 17. sırada bulunuyor. Ev sahibi Brasil De Pelotas, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sampaio Correa, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 328. İddaa'da Brasil De Pelotas kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Sampaio Correa kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Brasil De Pelotas son haftadaki Avai müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Sampaio Correa ise Goias karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Brasil De Pelotas, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Sampaio Correa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sampaio Correa, 1 gol atarken 5 gol yedi.