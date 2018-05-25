Brattvag IL - Hodd maçı istatistikleri

Brattvag IL ve Hodd, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Brattvag IL 7 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Hodd 9 puanda ve 7. sırada. Brattvag IL, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Hodd, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 179 kodlu maçı oynayanlar; Brattvag IL galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Hodd galibiyet oranı 0.00.

Brattvag IL önceki hafta Hodd mücadelesinde 1-0 kazandı.

Hodd, Brattvag IL karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Brattvag IL, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Brattvag IL, kendi sahasında 2 gol attı, 6 gol yedi.

Hodd, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Hodd, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.