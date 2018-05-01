Brattvag IL - Molde düellosu

Norveç NM Kupası 2.Tur heyecanı devam ediyor. Brattvag IL, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Molde takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Brattvag IL son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Molde son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 476 kodlu maçı oynayanlar; Brattvag IL galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Molde galibiyet oranı 0.00.

Brattvag IL son hafta oynanan Molde maçında 0-2 yenildi.

Molde ise Brattvag IL karşılaşmasında 0-2 kazandı.