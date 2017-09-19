Braun'un MicroComb teknolojisi zaman kazandırıyor

Teknoloji hayatımızın farklı alanlarında yoğun bir şekilde kullanılıyor ve bazen kullandığımız bu teknolojilerden haberdar olmayabiliyoruz. Hayatımızı farkında olmadan kolaylaştıran konular arasında kişisel bakım ürünleriyle öne çıkan Braun'un tıraş makineleri de yer alıyor.

Braun Series 3 tıraş makinesi yeni geliştirilen MicroComb teknolojisi ile sakalın daha kalın tıraş bıçakları arasından geçmesini sağlayarak, tek seferde daha hızlı ve daha rahat bir tıraş deneyimi sunuyor. Her dokunuşta uzun ve kısa sakalları aynı anda keserek 3 günlük sakalları tıraş edebilen tasarım ile birbirinden bağımsız hareket eden üçlü kesme sistemi dikkat çekiyor.

Suyun altında kullanımı kolaylaştıran IPX7 sertifikasına sahip olan Braun Series 3 BT3010 modeli fiyat etiketi 349 TL. Farklı bir teknolojiyi MK3080 modelinde kullanan Braun 4 çoklu bakım kiti 9 ayrı kesim şeklini bir arada sunabiliyor. 60 dakika çalışma süresine sahip 269 TL etikete sahip ürün ıslak ve kuru kullanılabiliyor.

braun

tıraş

sakal modelleri

Sakal