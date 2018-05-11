Bray Wanderers - Bohemians karşılaşma önü

İrlanda Premier Lig maçında Bray Wanderers ile Bohemians, 11 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. 7 puanlı Bray Wanderers 10. sırada bulunuyor, Bohemians 16 puana sahip ve 7. sırada. Bray Wanderers son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Bohemians, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 145 kodlu maçı oynayanlar; Bray Wanderers galibiyet oranı 3.60, beraberlik oranı 3.20, Bohemians galibiyet oranı 1.65. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Bray Wanderers önceki hafta Cork City mücadelesinde 1-0 yenildi.

Bohemians, Finn Harps karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Bray Wanderers, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 12 gol yedi.

Bohemians, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bohemians 8 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.