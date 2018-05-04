Bray Wanderers - Derry City sahaya çıkıyor

İrlanda Premier Lig maçında Bray Wanderers ile Derry City, 04 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Bray Wanderers 4 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Derry City 26 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Bray Wanderers, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Derry City son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 214. İddaa'da Bray Wanderers kazanır 5.50, berabere biter 3.60, Derry City kazanır 1.35 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Bray Wanderers önceki hafta Cork City mücadelesinde 1-0 yenildi.

Derry City, St Patrick`s Ath karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Bray Wanderers, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 11 gol yedi.

Derry City, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Derry City 11 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.