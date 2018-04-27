Bray Wanderers - Limerick maçı istatistikleri

Bray Wanderers ve Limerick, 27 Nisan 2018 Cuma günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Bray Wanderers 4 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Limerick 10 puanda ve 9. sırada. Bray Wanderers, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Limerick, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 205 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bray Wanderers kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Limerick sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Bray Wanderers son haftadaki Cork City müsabasında 1-0 yenildi.

Limerick, Shamrock karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Bray Wanderers, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 10 gol yedi.

Limerick, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Limerick 2 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.