Bray Wanderers - Limerick maçı istatistikleri

Bray Wanderers ve Limerick, 27 Nisan 2018 Cuma günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. 4 puanlı Bray Wanderers 10. sırada bulunuyor, Limerick 10 puana sahip ve 9. sırada. Bray Wanderers, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Limerick son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 205. İddaa'da Bray Wanderers kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Limerick kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Bray Wanderers son hafta oynanan Cork City maçında 1-0 yenildi.

Limerick ise Shamrock maçında 2-1 yenildi.

Bray Wanderers, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 10 gol yedi.

Limerick, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Limerick 2 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.