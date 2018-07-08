Bray Wanderers - Sligo Rovers düellosu

Bray Wanderers ve Sligo Rovers, 08 Temmuz 2018 Pazar günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Bray Wanderers 12 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Sligo Rovers 23 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Bray Wanderers, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Sligo Rovers, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 421 kodlu maçı oynayanlar; Bray Wanderers galibiyet oranı 5.00, beraberlik oranı 3.50, Sligo Rovers galibiyet oranı 1.40. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Bray Wanderers son hafta oynanan Sligo Rovers maçında 1-2 yenildi.

Sligo Rovers ise Bray Wanderers karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Bray Wanderers, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 18 gol yedi.

Sligo Rovers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sligo Rovers, 13 gol atarken 11 gol yedi.