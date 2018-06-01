Bray Wanderers - St Patrick`s Ath karşılaşma önü

Bray Wanderers ve St Patrick`s Ath, 01 Haziran 2018 Cuma günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Bray Wanderers 8 puanla 10. sırada, St Patrick`s Ath 30 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Bray Wanderers, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. St Patrick`s Ath, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 164 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bray Wanderers kazanırsa 7.00, beraberlik çıkarsa 4.00, St Patrick`s Ath sahadan galip ayrılırsa 1.25 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Bray Wanderers son haftadaki Shamrock müsabasında 6-0 yenildi.

St Patrick`s Ath ise Waterford United maçında 2-0 yenildi.

Bray Wanderers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Bray Wanderers, kendi sahasında 8 gol attı, 17 gol yedi.

St Patrick`s Ath, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. St Patrick`s Ath, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.