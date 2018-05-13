Bray Wanderers - Waterford United düellosu

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Bray Wanderers, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Waterford United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. 7 puanlı Bray Wanderers 10. sırada bulunuyor, Waterford United 32 puana sahip ve 3. sırada. Bray Wanderers son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Waterford United, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 623. İddaa'da Bray Wanderers kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Waterford United kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Bray Wanderers önceki hafta Waterford United mücadelesinde 1-0 kazandı.

Waterford United, Bray Wanderers karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Bray Wanderers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Bray Wanderers, kendi sahasında 6 gol attı, 15 gol yedi.

Waterford United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Waterford United, 6 gol atarken 7 gol yedi.