Bray Wanderers - Waterford United maçı istatistikleri

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Bray Wanderers, 15 Haziran 2018 Cuma günü Waterford United takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. 11 puanlı Bray Wanderers 10. sırada bulunuyor, Waterford United 39 puana sahip ve 3. sırada. Bray Wanderers, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Waterford United, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 154 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bray Wanderers kazanırsa 4.60, beraberlik çıkarsa 3.40, Waterford United sahadan galip ayrılırsa 1.45 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Bray Wanderers önceki hafta Shamrock mücadelesinde 5-0 yenildi.

Waterford United ise St Patrick`s Ath karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Bray Wanderers, 11 gol attı ve 18 gol yedi.

Waterford United, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Waterford United 8 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.