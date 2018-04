Brechin City - Queen of the South maç önü

İskoçya Championship maçında Brechin City ile Queen of the South, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Brechin City 4 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Queen of the South 49 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Brechin City, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Queen of the South, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 338 kodlu maçı oynayanlar; Brechin City galibiyet oranı 8.00, beraberlik oranı 5.00, Queen of the South galibiyet oranı 1.15. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Brechin City son hafta oynanan Dumbarton maçında 0-1 yenildi.

Queen of the South ise Greenock Morton maçında 1-2 kazandı.

Brechin City, evinde 0 galibiyet, 4 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 35 gol yedi.

Queen of the South, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Queen of the South, deplasmanda 28 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.