Brechin City - Queen of the South maç önü

İskoçya Championship maçında Brechin City ile Queen of the South, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Brechin City 4 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Queen of the South 49 puanda ve 7. sırada. Brechin City son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. Queen of the South, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 338. İddaa'da Brechin City kazanır 8.00, berabere biter 5.00, Queen of the South kazanır 1.15 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Brechin City önceki hafta Dumbarton mücadelesinde 0-1 yenildi.

Queen of the South ise Greenock Morton karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Brechin City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 4 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. Brechin City, kendi sahasında 9 gol attı, 35 gol yedi.

Queen of the South, dış sahada 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Queen of the South 28 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.