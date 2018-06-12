Breidablik - Fylkir düellosu

Breidablik ve Fylkir, 13 Haziran 2018 Çarşamba günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:15. Maç öncesi Breidablik 14 puanla 2. sırada, Fylkir 11 puanla 6. sırada bulunuyor. Breidablik, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Fylkir, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 437. İddaa'da Breidablik kazanır 1.60, berabere biter 3.40, Fylkir kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Breidablik önceki hafta Fjolnir mücadelesinde 0-3 yenildi.

Fylkir, KR Reykjavik karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Breidablik, 5 gol attı ve 2 gol yedi.

Fylkir, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Fylkir, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.