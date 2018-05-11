Breidablik - Keflavik maçı rakamları

Breidablik ve Keflavik, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. 6 puanlı Breidablik 1. sırada bulunuyor, Keflavik 1 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Breidablik, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Keflavik son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 303. İddaa'da Breidablik kazanır 1.20, berabere biter 5.00, Keflavik kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Breidablik son haftadaki İB Vestmannaeyjar müsabasında 1-0 kazandı.

Keflavik ise Stjarnan maçında 7-0 yenildi.

Breidablik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Breidablik, kendi sahasında 4 gol attı, 1 gol yedi.

Keflavik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Keflavik, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.