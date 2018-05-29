Breidablik - KR Reykjavik rakamlar

Breidablik ve KR Reykjavik, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü İzlanda Kupa 1/8 Finaller maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:15. Ev sahibi Breidablik, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. KR Reykjavik, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 245. İddaa'da Breidablik kazanır 0.00, berabere biter 0.00, KR Reykjavik kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Breidablik son haftadaki KR Reykjavik müsabasında 1-1 berabere kaldı.

KR Reykjavik ise Breidablik maçında 1-1 berabere kaldı.