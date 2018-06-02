Breidablik - Stjarnan maçı rakamları

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Breidablik, 03 Haziran 2018 Pazar günü Stjarnan takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:00. Maç öncesi Breidablik 11 puanla 1. sırada, Stjarnan 7 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Breidablik, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Stjarnan, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 398 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Breidablik kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Stjarnan sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler.

Breidablik son haftadaki Stjarnan müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Stjarnan ise Akranes karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Breidablik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Breidablik, kendi sahasında 5 gol attı, 1 gol yedi.

Stjarnan, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Stjarnan 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.