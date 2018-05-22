Breidablik - Vikingur Reykjavik düellosu

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Breidablik, 22 Mayıs 2018 Salı günü Vikingur Reykjavik takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:15. Maç öncesi Breidablik 10 puanla 1. sırada, Vikingur Reykjavik 5 puanla 8. sırada bulunuyor. Breidablik son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Vikingur Reykjavik son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 427. İddaa'da Breidablik kazanır 1.50, berabere biter 3.60, Vikingur Reykjavik kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Breidablik son hafta oynanan FH Hafnarfjördur maçında 0-1 kazandı.

Vikingur Reykjavik ise Valur maçında 4-3 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Breidablik, 5 gol attı ve 1 gol yedi.

Vikingur Reykjavik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vikingur Reykjavik, 3 gol atarken 3 gol yedi.