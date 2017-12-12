Birleşik Krallık´tan ABD´ye uzanan Forties Boru Hattı Sistemi´ndeki bir çatlağın etkileri Avrupa, ABD ve Asya ham petrol piyasalarını etkiledi.
İşletmeci Ineos firması, İskoçya´nın Aberdeen bölgesinden geçen borularda tespit edilen çatlağın tamir edilmesinin iki haftayı bulacağı söyleniyor.
Forties Boru Hattı Sistemi´nin geçici olarak kapatılması Brent petrol fiyatlarını 2015 yılının Haziran ayından beri ilk kez 65 doların seviyesini aşarak Batı Teksas petrol fiyatlarının üzerine çıktı.
Forties Boru Hattı Sistemi en yüksek miktarda Brent petrolün transfer edildiği petrol hattı olması sebebiyle dünya petrol piyasalarının yarısından fazlasına etki ediyor.
Petrol hatlarında rutin bakım çalışmaları sıklıkla uygulanırken, boru hatlarında bu çeşit çatlaklar oldukça nadir görülüyor. Haberlerin ardından vadeli petrol kontratları Londra'da, Pazartesi günü yüzde 2 yükseldikten sonra yüzde 0.8 daha değer kazandı ve 10 Haziran 2015'ten bu yana en yüksek kapanışına yöneldi.
Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ülkeleri ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu ortaklarının üretim kısıntısı anlaşmasını 2018 yılının sonuna kadar uzatması ile birlikte üst üste ikinci yılı da kazançla geçmeye meyilli.
Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail Al Mazrouei, üretim kısıntısı anlaşmasından çıkış stratejisinin, piyasadaki aşırı arz durumunun ortadan kalkması durumunda, Haziran ayında taslağının hazırlanabileceğini kaydetti.
Sydney'de CMC Markets analisti Ric Spooner, "Eğer piyasa boru hattının onarımının ne kadar süreceği konusunda bir fikre sahipse, belirsizliğin bir kısmı ortadan kalkacak ve risk primi azalacaktır" dedi ve "Göreceli olarak yüksek seyreden stoklar, bu noktadan bir ralliolursa, bunu sınırlayacak" şeklinde görüş bildirdi.
Şubat vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 51 sent yükselerek Hong Kong saati ile 10:40'ta varil başına 65.20 dolara tırmandı. Fiyatlar Pazartesi günü 1.29 dolar ya da yüzde 2 yükselerek 64.69 dolardan kapandı. Küresel gösterge Brent petrolü, Şubat vadeli Batı Teksas petrolüne (WTI) kıyasla 6.89 dolar primli işlem gördü.
Ocak vadeli WTI, Nymex piyasasında, Pazartesi günü yüzde 1.1 yükseldikten sonra, 30 sent daha yükselerek varil başına 58.29 dolara çıktı. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 20 altındaydı.
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