Brent petrolün varili 75,90 dolar

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, dün Moskova'da bir araya geldiği Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, bazı petrol üreticisi ülkeler ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) arasında varılan üretim kısıntısı anlaşması kapsamında, petrol üretiminin kademeli bir şekilde yeniden artırılmaya başlanabileceğini bildirmişti.

Novak, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırmayı prensipte desteklediğini kaydetmişti.

Uzmanlar, OPEC'in 22-23 Haziran'da Viyana'da yapılacak toplantısında, söz konusu üretim artışının gündeme gelebileceğini belirtirken, ABD'nin petrol üreticisi ülkelere karşı yaptırımlarının da gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

Uzmanlar, Brent petrolde, teknik olarak 75,94 ila 76,05 dolar aralığının direnç, 75,72 ila 75,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini kaydetti.