Brentford - Hull City karşılaşma önü

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Brentford, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Hull City takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:30. 68 puanlı Brentford 9. sırada bulunuyor, Hull City 48 puana sahip ve 18. sırada. Ev sahibi Brentford, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Hull City son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 441 kodlu maçı oynayanlar; Brentford galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.40, Hull City galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Brentford önceki hafta Huddersfield Town mücadelesinde 1-5 kazandı.

Hull City ise Rotherham United maçında 5-1 kazandı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 10 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Brentford, 36 gol attı ve 23 gol yedi.

Hull City, dış sahada 4 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hull City 28 kez gol sevinci yaşadı, 37 kez topu ağlarında gördü.