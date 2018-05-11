Brescia - Empoli maçı öncesi rakamlar

İtalya Serie B maçında Brescia ile Empoli, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi Brescia 47 puanla 13. sırada, Empoli 79 puanla 1. sırada bulunuyor. Brescia, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Empoli, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 226 kodlu maçı oynayanlar; Brescia galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 2.40, Empoli galibiyet oranı 2.30.

Brescia son haftadaki Empoli müsabasında 1-3 yenildi.

Empoli ise Brescia maçında 1-3 kazandı.

Brescia, evinde 6 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 20 gol yedi.

Empoli ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 9 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Empoli, 38 gol atarken 26 gol yedi.