Brescia - Frosinone rakamlar

İtalya Serie B maçında Brescia ile Frosinone, 01 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. Brescia 46 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Frosinone 62 puanda ve 4. sırada. Brescia son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Frosinone son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 403. İddaa'da Brescia kazanır 2.90, berabere biter 2.90, Frosinone kazanır 1.95 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Brescia son hafta oynanan Trapani maçında 0-0 berabere kaldı.

Frosinone, Pro Vercelli karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Brescia, 22 gol attı ve 18 gol yedi.

Frosinone, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Frosinone, deplasmanda 22 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.