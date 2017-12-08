Brexit görüşmelerinde ilk aşama tamam: Boşanma faturasında anlaşıldı!

İngiltere ile Avrupa Birliği arasında bir süredir devam eden Brexit görüşmelerinde ilk aşama tamamlandı.

İki taraf arasında sabah saatlerine kadar süren görüşmede 'boşanma faturasının' şartlarının masaya yatırıldığı belirtildi. Sabah saatlerinde ise Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'den açıklama geldi.

Pazarlıkların iki taraf için de zorlu geçtiğini belirten Juncker, bu anlaşmayla önemli bir atılım yaptıklarının altını çizdi.

Anlaşma Avrupa Konseyi'nde kabul edilirse, Brexit görüşmelerinin ticari ilişkileri düzenleyen ikinci aşamasına geçilecek.

Konuyla ilgili konuşan İngiltere Başbakanı Theresa May ise, AB ile derin ve özel bir ortaklık istediklerini belirtti ve anlaşmanın önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. May, anlaşmanın finansal koşullarının İngiltere vatandaşları için adil olduğunu belirtti.

Theresa May'in bugün akşam saatlerinde Brüksel'de, Brexit Bakanı Davis ile birlikte Jean-Claude Juncker'le buluşması bekleniyor.