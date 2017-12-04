Brexit'te kritik gün: May son bir teklif sunacak!

İngiltere Başbakanı Theresa May bugün AB yetkilileriyle yapacağı toplantıda Brexit sorunlarının girdiği çıkmazı, yeni bir teklif sunarak sona erdirmeyi umarken, partisinden bazı üyeler May'i, eğer ilerleme kaydedilmezse anlaşma yapmadan görüşmeden ayrılmaya çağırdılar.



AB yetkilileri ve diplomatlar bazı terslikler olması ihtimalini göz önünde tutsalar da, bugün bir anlaşmaya varılma konusunda giderek iyimser olduklarını belirttiler. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Birliği Brexit müzakerecisi Michel Barnier ile bir araya gelecek olan May, muhataplarını yeni bir ticaret anlaşması ve iki yıllık geçiş süresi anlaşması için görüşmeleri başlatmaya ikna etmeye çalışacak.



AB, ticaret ve Brexit'ten sonraki ilişkileri tartışmaya geçmeden önce, ortadaki sorunlara ilişkin daha kapsamlı bir teklif sunması için May'e bugüne kadar süre vermişti. Juncker ve Barnier İngiltere'den, Brexit'ten sonra AB'ye borçlanacağı tazminatı ödeyeceğini, İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının haklarını koruyacağını ve İrlanda'nın kuzeyi ile güneyi arasında bir "sert sınır" olmayacağını garanti etmesini istiyorlar.



AB, bu sorunlar üzerinde yeterli ilerleme kaydedildiğinde İngiltere'nin AB ile gelecekteki ticaret ilişkilerini belirleyecek müzakerelerin başlamasına izin vereceğini söylüyor.

İngiltere'nin Brexit'i destekleyen Muhafazakâr Parti üyesi Nadine Dorries, May'in AB yetkililerine müzakereleri bir sonraki aşamaya geçirecek zamanın tükendiğini söylemesi gerektiğini belirtti.



Dorries, "Bizimle ticaret konusunun görüşüp görüşmeyeceklerine ve (ticaret anlaşmasının) gerekliliği konusunda karar vermeleri için yeterli zaman kullandılar ve artık karar vermeleri gerek; artık karar vermezlerse biz de anlaşmasız ayrılma noktasına daha yaklaşırız" dedi.