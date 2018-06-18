2014 Dünya Kupası'nda evinde yarı finalde havlu atan ve Almanya karşısında aldığı 7-1'lik ağır yenilgiyi unutturmak isteyen Brezilya, 2018 Dünya Kupası'nda da siftah yaptı.
İsviçre ile karşı karşıya gelen Sambacılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve hayal kırıklığı yarattı. Brezilya'nın puan kaybı, birçoklarınca sürpriz olsa da gündeme Neymar'ın saç stili damga vurdu.
PSG'nin yıldızı, Fransa Ligue 1'de Marsilya ile oynanan maçta sakatlanmış ve ligin ikinci yarısının büyük bölümüde forma giyememişti.
Dünya Kupası öncesinde sakatlığını atlatan Neymar, dün de ülkesinin en büyük gol umutlarından biriydi. Dün oynanan karşılaşmada İsviçre, Brezilya’nın en etkili silahı Neymar’ı durdurmak için sert bir yol seçti.
Kırmızı-Beyazlılar, Sambacı’ya mücadele boyunca 10 kez faul yaptı. Bu sayı, 1998 Dünya Kupası’nda İngiltere formasıyla Tunus karşısında 11 kez faule maruz kalan Alan Shearer’dan bu yana en yüksek rakam oldu.
38 MİLYON EURO ÇÖP OLDU
Brezilya - İsviçre maçı öncesi Avrupa’daki bahisçilerin Sambacılar’a yatırdığı para dudak uçuklattı. Bahisçiler, 38 milyon Euro’yu Brezilya galibiyetine oynarken berabere biten maç sonrası tüm para şirketlere kaldı.
Ancak sosyal medyaya tüm bunlar değil, Neymar'ın yeni saç stili damga vurdu. İşte Neymar'la ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları...
"Brezilya, Neymar diye Tarık Mengüç'ü sahaya sürmüş"
"Pek sevgili Neymar JR. kusura bakma ama o yeni saç modelin Bİ REZİL YA"
"Neymar o saç stili ve vücut dili ile dünyanın en iyi futbolcusu da olsan ciddiye alamıyorum seni. Ha senin de çok umurundadır o da ayrı."
"Kimse neymar'ın saç modelini beğenmemişsiniz ne anlarsınız be zevksizler gayet de güzel saçları"
"Neymar’ın saç stiline yapılan acımasız ve haksız eleştirilere katılmıyorum. Yakışmış adama."
"Neymar seni o çirkin saç modeline rağmen seviyorum"
"Büyük turnuva öncesi saç stili değiştirilmez Neymar efendi kitapta yazıyor kitapta"
"Neymar o saç ne iyice deli gibi yaptı kendini"
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