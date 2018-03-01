Brezilya'da Amazon ormanlarını koruma kanunu gevşetildi

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Yüksek Mahkeme, Amazon ormanlarının korunması kanununda yapılan tartışmalı değişikliği onayladı.

Geçmişte ağaç kesmiş olan toprak sahiplerine af getiren yasa değişikliğine çevreciler büyük tepki gösteriyor.

Çevreciler 2012'de kabul edilen orman koruma yasasında yapılan revizyonun, dünyanın en büyük yağmur ormanının yasa dışı tahrip edilmesinin önünü açacağını belirtiyor.

Çiftçiler ise değişikliğin üreticilere ekonomiyi büyütmek için gerekli güveni vereceğini savunuyor.

Milyonlarca kilometrekaresi Brezilya sınırları içinde olan Amazon ormanlarında toprak sahibi olanlar, 1965'te kabul edilen yasalara göre topraklarının belli bir bölümünü orman olarak korumak zorunda.

Bu oran yüzde 20 ile 80 arasında değişiyor. Ancak Yüksek Mahkeme'nin onayladığı kaun değişikliği ile bu oranları değiştirmek kolaylaşacak.

Orman aynı zamanda hâlâ keşfedilmekte olan birçok bitki ve hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor.

Kanun değişikliğinde neler var?

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Değişiklikle birlikte yeniden ağaçlandırılması gereken alanın büyüklüğü 290 bin kilometrekare küçültüldü. Bu, İtalya'nın yüzölçümüne eşit.

Ayrıca 2008 yılından önce yasaya aykırı olarak ağaç kesenlere verilen cezalara af getirildi.

Ancak daha büyük toprak sahipleri, tahrip ettikleri alanın büyük kısmını yeniden ağaçlandırmak ya da aynı büyüklükte bir alanı korumak zorunda.

Çevreciler değişikliğin, geçmişte Amazon ormanlarına zarar vermiş olanları ödüllendirdiğini savunuyor.

Instituto Socioambiental adlı sivil toplum kuruluşundan Nurit Bensusan "Bu af ile gelecekteki orman tahbiratına izin veren bir hava oluşturuluyor. 'Bugün ormana zarar verirsem, yarın nasılsa affedilirim' izlenimi yaratılıyor" diyor.

Yeni değişiklikle birlikte çiftçiler tepelere ve nehir yataklarına yakın bölgelerde ekim yapabilecek. Buralar ağaçlar kesildiği takdirde erozyona özellikle açık hale gelen bölgeler.

Çiftçiler ve Brezilya'nın güçlü tarım lobisi ise değişiklik ile Brezilya ekonomisinin büyüyeceğini savunuyor.

Brezilya'da hükümet geçen yıl da Amazonlar'da yer alan büyük bir doğal koruma alanının statüsünün, madencilik faaliyetleri için değiştirilmesini onaylamıştı.

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