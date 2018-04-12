Brezilya'da bazı muhalif Kongre üyelerinden 'Hepimiz Lula'yız' eylemi

Brezilya'da muhalefetteki İşçi Partisi'ne mensup 60'ı aşkın kongre üyesi, hapse giren eski Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı desteklemek amacıyla eylem başlattı. Kongre üyeleri isimlerine resmen 'Lula'yı ekledi.

Lula da Silva'nın cezaevine girmesi sağ partileri rahatlatmış olabilir ama şimdi Kongre'de 60'dan fazla 'Lula' var.

Brezilya Kongre'sinin Temsilciler Meclisi'ndeki muhalefet İşçi Partisi grubu lideri Paulo 'Lula' Pimenta da isim değiştirme eyleminin iki amacı olduğunu söyledi:

"Öncelikle normal koşullarda yaşamadığımızı göstermek istiyoruz çünkü kurumsal standartlar çökmüştür. İkinci olarak ise Başkan Lula'ya saygımızı gösteriyoruz."

Eyleme öncülük eden İşçi Partisi lideri Gleisi Hoffman'ın adı da Gleisi 'Lula' Hoffman olarak değişti.

Hoffman parlamentoda yaptığı konuşmada, "Bu ülkenin gördüğü gelmiş geçmiş en sevilen başkanın tutuklanmasını kınamak için konuşurken büyük üzüntü ve acı içindeyim. Bir an bile yolumuzdan dönmeyeceğiz. Lula için özgürlük istiyoruz çünkü Lula siyasi bir mahkumdur. Sözde demokratik bir hükümetin yönetimindeki ülkede siyasi bir mahkumdur" dedi.

- Reuters Eski başkan Lula hafta sonunda cezasını çekmek üzere polise teslim olurken

Bu durumda Brezilya Kongresi'nin her iki kanadında da başkanlık divanı konuşmacıları çağırırken onları değiştirdikleri yeni isimleriyle çağıracak ve adları elektronik oylama panosunda Lula olarak görünecek.

Buna tepki gösteren sağ partilerden bazı kongre üyeleri ise Lula da Silva'yı mahkum eden hakim Sergio Moro'nun ismini almaya başladı.

Luiz Inacio Lula da Silva, yolsuzluk iddialarıyla yargılandığı davada rüşvet olarak deniz kenarında bir daire almak suçlamasıyla mahkeme tarafından 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yüksek Mahkeme de eski başkanın temyiz sürecini de cezaevinde geçirmesine karar verince Lula da Silva'nın Ekim ayında yapılacak yeni başkanlık seçimlerine katılma ihtimali ortadan kalkmıştı.

Oysa İşçi Partisi adayı ve iki dönem başkanlık yapmış olan Lula da Silva son kamuoyu yoklamalarında başkanlık için en çok desteğe sahip aday olarak görünüyordu.

İşçi Partisi Lula da Silva'ya yönelik suçlamaların siyasi amaçlarla yöneltilmiş gerçek dışı iddialar olduğunu savunuyor.

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