Brezilya'da kadınlar altın günü değil Engin Akyürek günü düzenliyorlar, Engin Akyürek çılgınlığı

Brezilya'da Türk kültürünün dışında ünlü isimlere de büyük ilgi var. Sao Paulo'da yaşayan bir grup Brezilyalı kadın, ünlü oyuncu Engin Akyürek hayranı.

Günaydın'ın haberine göre, sayıları günden güne artan Akyürek fan kulüp üyeleri, belirli periyotlarda bir kafede buluşarak Akyürek günü yapıyor. Buluştukları zamanlarda Akyürek'in özel hayatından sanat hayatına kadar her tür konuyu birbirleriyle paylaşıp yemek yiyen ekip; aynı zamanda oyuncu adına kan bağışı yaparak yararlı faaliyetlerde de bulunuyor.

Engin Akyürek hayranı Brezilyalı kadınlar, sık sık buluşup ünlü oyuncu hakkında konuşuyorlar.

TÜRKÇE ÖĞRENME MERAKI

Grupta, birçok meslek grubundan kadın var. Bu kadınların eşleri veya sevgilileri ise kesinlikle kıskançlık krizine girmeyip tam tersi eşlerini destekliyor. Akyürek'e olan ilgilerinin sonucunda Türk diline ve kültürüne de meraklarının arttığını söyleyen grup, Yunus Emre Enstitüsü tarafından Sao Paulo'da düzenlenen konsere de katıldı. Etkinlikte bestekar Osmanlı padişahlarının eserlerini dinleyen grup, konser sonrasında Yunus Emre Enstitüsü'nün oluşturduğu uzaktan Türkçe eğitim portalı hakkında da bilgi aldı.

Akyürek hayranı kadınlar, ünlü oyuncunun fotoğrafını telefon ve su şişelerine bastırmış.

Brezilyalı kadınlar, uzaktan Türkçe eğitim portalı hakkında bilgi aldı.

Engin Akyürek

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