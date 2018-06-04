Brezilya'da Neymar çılgınlığı! Dönüşü harika oldu!

PSG'de Marsilya maçında sakatlanan, aylarca sahalardan uzak kalan, Dünya Kupası'na yetişip yetişmeyeceği belirsiz olan Neymar, yeşil sahalara döndü! Hem de harika bir şekilde!