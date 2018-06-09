Brezilya'da ailesi ya da akrabaları tarafından diri diri toprağa gömülen yeni doğan bebek 7 saat sonra kurtarıldı.

AA'nın Sky News'tan aktardığı haberine göre, Brezilya kabilelerinin çoğuna ev sahipliği yapan Mato Grosso eyaletindeki Xingu Milli Parkı'na gömülen bir bebeğin bedeni, 7 saat sonra yetkililer tarafından topraktan sağ çıkarıldı.

Eyalet Savcısı Paulo Roberto do Prado, "Bunun, yeni doğan bebeği öldürme girişimi mi olduğu yoksa bebeğin, öldüğünün düşünülerek mi gömüldüğünü araştırıyoruz." dedi.

Do Prado, yoğun bakım ünitesinde yatan kız bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Bebeğin, Kamayura kabilesinden büyük annesinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ailesi, annesi banyoda doğum yaptığında bebeğin baş üstü düştüğünü ileri sürdü.

Annenin 15 yaşında olduğu ve babasının bebeği kabul etmediği belirtilirken, polis, anne ve babasının, "yeni doğan bebeği öldürmeye çalıştığına" ilişkin şüpheler olduğunu ifade etti.

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