Brezilya'da zirve Vettel'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı Brezilya Grand Prix'sinde Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel birinci oldu.
Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu garantilediği 2017 Formula 1 sezonunun 19. mücadelesi, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa 2. cepten başlayan Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel, startta liderliği, Mercedes pilotu Valtteri Bottas'tan aldı. 28. turdaki "pit stop"un ardından Bottas'ın önünde kalmayı başaran Vettel, 1:31:26.262'lik derecesiyle sezonun 5'inci, kariyerinin 47. birinciliğine ulaştı.
Vettel'in 2.7 saniye gerisindeki Bottas 2'nci, takım arkadaşından 4.6 saniye sonra finişe gelen Kimi Raikkonen ise 3. oldu.
Sıralama turlarındaki kazası nedeniyle mücadeleye pit yolundan başlayan Hamilton da 4. sırayı aldı.
Sezonun 20. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si, 26 Kasım'da yapılacak.
İLK 10
Brezilya Grand Prix'sinde ilk 10'a giren pilotlar şöyle:
1. Sebastian Vettel (Ferrari)
2. Valtteri Bottas (Mercedes)
3. Kimi Raikkonen (Ferrari)
4. Lewis Hamilton (Mercedes)
5. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)
6. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)
7. Felipe Massa (Williams-Mercedes)
8. Fernando Alonso (McLaren-Honda)
9. Sergio Perez (Force India-Mercedes)
10. Nico Hulkenberg (Renault)
PİLOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 345 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya) - 302
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 280
4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 200
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 193
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