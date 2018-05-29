İstanbul polisi, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden gelen Brezilya uyruklu S.A.D.J. İsimli kadını risk analizleri kapsamında şüpheli olarak değerlendirerek gözaltına aldı.



Habertürk Gazetesi Muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, hastaneye sevkedilen kadının midesinden 116 kapsül içerisinde 1 kilo 180 gram kokain ele geçirildi.



Şüpheli S.A.D.J. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kapsüller halindeki uyuşturucu çekilen MR'la ortaya çıkarıldı



Narkotik polisi, uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği S.A.D.A.J.’ın valizinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Şüphelinin uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren polis, S.A.D.A.J.’ı hastaneye götürdü. Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi ile kontrol edilen şüphelinin midesinde kokain maddesi olduğu değerlendirilen daralı ağırlığı 1 kilo 180 gram gelen 116 kapsül ortaya çıktı. Uyuşturucu polisi tarafından emniyetteki sorgulanması tamamlanan Brezilya uyruklu uyuşturucu kuryesi, emniyetteki sorgusunun ardından 12 Mayıs Cumartesi günü adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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