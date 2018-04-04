Brezilya Genelkurmay Başkanı'ndan Twitter'da 'Lula' mesajı: Kimse cezadan muaf olmamalı

Brezilya Genelkurmay Başkanı General Eduardo Villas Boas, Yüksek Mahkeme'nin, hakkında 12 yıla yakın hapis cezası bulunan eski Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın temyiz sürecinde serbest olup olamayacağı konusundaki kararı öncesi Twitter hesabından açıklama yaptı.

General Eduardo Villas, Lula'nın cezadan muaf olmaması, yani hapse girmesi gerektiği mesajını verdi.

Brezilya Yüksek Mahkemesi bugün toplanarak, hakkında yolsuzluk suçlamasıyla 12 yıl hapse hükmedilmiş olan Lula'nın, aleyhteki itirazları karara bağlanıncaya kadar özgür kalıp kalamayacağına karar verecek.

Twitter'daki onaylanmış resmi hesabından mesaj veren General Boas ise ordunun "her yurttaş gibi cezasızlığa karşı, anayasaya, sosyal barış ve demokrasiye ise saygılı olduğunu" söyledi.

General Boas ayrıca ordunun anayasa ile kendisine verilen görevlere bağlılığından da söz etti.

Boas, "Brezilya'nın bugün içinde bulunduğu koşullarda, kimin gerçekten ülkenin iyiliğini istediğini, kimin ise sadece kişisel çıkar peşinde olduğunu sorgulamak, kurumlara ve vatandaşlara düşüyor" diye yazdı.

Lula'nın yeniden aday olabilir mi?

General Boas'ın bu sözleriyle ne demek istediğini sormak üzere Genelkurmay Başkanlığı basın dairesini arayan gazeteciler yanıt alamadılar.

Ancak ordu kaynakları Brezilye gazetesi Folha de S. Paulo'ya tweetlerin gerçekten Genelkurmay Başkanı tarafından atıldığını doğruladı.

Bu arada Brezilya sokaklarında Ekim ayında yapılacak yeni başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmak istediğini söyleyen Luiz Inacio Lula da Silva yanlısı ve karşıtı gruplar gösteriler yapıyor.

Yapılan kamuoyu yoklamalarında Lula açık farkla önde görünüyor ama hakkında rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla verilen hapis cezasına itirazları sonuç vermezse seçime katılmaktan men edilebilir.

Askeri diktatörlük dönemini hatırlattı

General Eduardo Villas Boas'ın sözleri Brezilya gazeteleri ve önde gelen internet sitelerinin manşetlerindeydi.

Twitter'da ise mesaja destek verenler olduğu gibi eleştiren ve uyaranlar da oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Brezilya'nın 1964-1985 arasındaki askeri diktatörlük yıllarını unutmaması gerektiğini yazdı.

Milletvekili Chico Alencar ise Twitter hesabından "Demokrasilerde bir askeri lider Cumhuriyetin herhangi bir kurumuna mesaj yollayamaz" diye yazdı ve ekledi:

"2018, 1964 değildir"

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