Teknik direktör Tite yönetimindeki Brezilya, Güney Amerika elemelerini 41 puanla lider olarak tamamlayarak Rusya biletini elde etmişti. Evinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda Almanya karşısında aldığı 7-1'lik ağır yenilgiyle yarı finalde turnuvaya veda eden Brezilya'da tek hedef şampiyonluk! Brezilya'da uzun süredir sakatlığı bulunan Neymar, turnuva öncesinde iyileşti ve oynaması için önünde bir engel bulunmuyor. Dünya Kupası'na 11. kez katılan İsviçre ise tarihinde en önemli başarısı olan çeyrek finalden ötesini görmek istiyor!

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BREZİLYA - İSVİÇRE

SAAT: 21:00

HAKEM: Cesar Ramos Palazuelos

YAYIN: TRT 1

STAT: Rostov Arena

BREZİLYA: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Willian, Casemiro, Paulinho, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus

YEDEKLER: Ederson, Cassio, Marquinhos, Geromel, Filipe Luis, Fernandinho, Taison, Douglas Costa, Fagner, Renato Augusto, Fred, Firmino

TEKNİK DİREKTÖR: Tite

İSVİÇRE: Sommer, Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez, Xhaka, Behrami, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Seferovic

YEDEKLER: Bürki, Mvogo, Djourou, Moubandje, Elvedi, Lang, Freuler, Zakaria, G. Fernandes, Gavranovic, Embolo

TEKNİK DİREKTÖR: Vladimir Petkovic

Bugüne kadar 79 ülkenin mücadele ettiği 88 yılda geride kalan Dünya Kupası finallerinde 104 maç oynayan ve bu karşılaşmalardan 70'ini kazanan Brezilya, bu turnuvanın da favorilerinden birisi! Sambacıların ilk maçtaki rakibi ise Dünya Kupası finallerinde en uzun süre gol yemeyen takım olan İsviçre! Kupalara 10 kez katılan İsviçre, 1994, 2006 ve 2010 dünya kupalarında toplam 559 dakika kalesini gole kapadı. 2006 Almanya'daki kupada yaptığı 4 maçta da gol yemeyen ve 2. turda Ukrayna'ya penaltılarla elenen İsviçre, 2010 Dünya Kupası'nda ise grupta yaptığı ilk maçta şampiyonluğa ulaşan İspanya'yı 1-0 mağlup etti.

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU

2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

Brezilya, Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda, İsviçre, Kosta Rika ve Sırbistan ile E Grubu'nda mücadele edecek.

Dünya Kupası'nda daha önce 5 kez zafere ulaşan Brezilya, bir kez daha turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak göze çarpıyor.

Brezilya Milli Takımı'nın öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

FORM GRAFİĞİ

Teknik direktör Tite yönetimindeki Brezilya, Güney Amerika elemelerini 41 puanla lider olarak tamamlayarak Rusya'ya gitme hakkını kazandı.

18 maç oynadığı elemeleri 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan "Sambacılar", 41 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

Brezilya gruptaki tek yenilgisini Şili ile deplasmanda oynadığı ilk maçta, 2-0'lık skorla aldı.

Güney Amerika elemelerinde puan durumu şöyle oluştu:

TAKIMLAR O G B M A Y P Brezilya 18 12 5 1 41 11 41 Uruguay 18 9 4 5 32 20 31 Arjantin 18 7 7 4 19 16 28 Kolombiya 18 7 6 5 21 19 27 Peru 18 7 5 6 27 26 26 Şili 18 8 2 8 26 27 26 Paraguay 18 7 3 8 19 25 24 Ekvator 18 6 2 10 26 29 20 Bolivya 18 4 2 12 16 38 14 Venezuela 18 2 6 10 19 35 12

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Brezilya, futbol dünyasına kazandırdığı yıldız isimlerle ön plana çıkıyor.

Daha önceki turnuvalarda Pele, Jairzinho, Zico, Garrincha, Ronaldo ve daha birçok yıldız oyuncunun forma giydiği Brezilya, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Neymar, Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Casemiro gibi üst düzey oyuncularıyla kupaya uzanmanın hesaplarını yapıyor.

BREZİLYA'NIN GEÇMİŞİ, ZAFERLERLE DOLU!

Brezilya, tüm Dünya Kupası organizasyonlarına katılan tek takım unvanına sahip.

Dünya Kupası tarihinde 104 maç yapan Brezilya, bu maçlardan 70'ini kazandı, 17'sinden beraberlikle, 17'sinden de mağlubiyetle ayrıldı. Brezilya, Dünya Kupası tarihi boyunca 221 gol attı, kalesinde 102 gol gördü.

Daha önce 5 kez Dünya Kupası kaldırma başarısı gösteren Brezilya'nın turnuva geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1934 - İlk tur

1938 - Üçüncü

1950 - İkinci

1954 - Çeyrek final

1958 - Şampiyon

1962 - Şampiyon

1966 - İlk tur

1970 - Şampiyon

1974 - Dördüncü

1978 - Üçüncü

1982 - İkinci tur

1986 - Çeyrek final

1990 - İkinci tur

1994 - Şampiyon

1998 - İkinci

2002 - Şampiyon

2006 - Çeyrek final

2010 - Çeyrek final

2014 - Dördüncü

KADROSU

Kaleci: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City), Cassio (Corinthians)

Savunma: Danilo (Manchester City), Marquinhos, Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Pedro Geromel (Gremio), Filipe Luis (Atletico Madrid), Marcelo (Real Madrid), Miranda (Inter), Fagner (Corinthians)

Orta saha: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar Donetsk), Paulinho, Philippe Coutinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Willian (Chelsea)

Forvet: Douglas Costa (Juventus), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (Paris Saint-Germain), Taison (Shakhtar Donetsk)

BREZİLYA, UNVANLARIN TAKIMI!

Finallerin unvanlarını elinde tutan "Sambacılar", dünya kupalarına en çok katılan, en çok şampiyon olan, en çok kazanan, en çok üst üste kazanan ülke oldu.

Bugüne dek yapılan 20 Dünya Kupası'na da katılan tek ülke olan Brezilya, 5 kezle de en çok şampiyonluğa ulaşan ekip olarak da zirvede yer aldı. 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de dünya şampiyonu olan Brezilya, 1950 ve 1998'de de finalde kaybetti.

"Sambacılar", 1938 Fransa ve 1978 Arjantin'de üçüncü, 1974 Almanya ve 2014 Brezilya'da da dördüncülüğü elde etti.

Dünya kupalarında İtalya ve Almanya 4'er şampiyonlukla Brezilya'yı takip etti.

EN ÇOK KAZANAN BREZİLYA!

Brezilya dünya kupaları tarihinde en çok galip gelen ülke unvanını da elinde tutarken, oynadığı 104 maçta 70 kez galip geldi.

Almanya, 66 galibiyetle ikinci sırada yer alırken, İtalyanlar ise 45 galibiyetle üçüncü oldu.

ÜST ÜSTE KAZANMA REKORU!

Brezilya, dünya kupalarında üst üste maç kazanma rekorunu da elinde bulunduruyor.

Güney Amerika ekibi, 2002 ve 2006 dünya kupalarında üst üste 11 maç kazanarak, bu alanda tarihi bir başarıya imza attı. 2002'de Türkiye maçıyla başlayan galibiyet serisi, Çin, Kosta Rika, Belçika, İngiltere, Türkiye ve Almanya ile devam etti. Brezilya, 2006'da da Hırvatistan, Avustralya, Japonya ve Gana ile yaptığı ilk maçı kazandı ve üst üste 11 galibiyet aldı.

"Sambacılar"ın 11 maçlık galibiyet serisine 1-0'lık sonuçla 2006'daki çeyrek finalde Fransa son verdi.

ÜST ÜSTE MAÇ KAYBETMEME REKORU DA BREZİLYA'DA

Dünya kupalarının en başarılı ülkesi Brezilya, finallerde üst üste maç kaybetmeme rekorunu da elinde bulunduruyor.

"Sambacılar", kupalarda 13 maç üst üste kaybetmezken, ayrıca 11 maç üst üste de kazanarak, bu alanlarda liderliği kimseye bırakmadı.

Güney Amerika temsilcisi ayrıca 1970 ve 2002'de oynadığı tüm maçları kazanmasını bildi. 1970'de 6, 2002'de de 7 maç kazanan Brezilya şampiyonluğa ulaştı.

2 TURNUVADA TÜM MAÇLARINI KAZANDI!

Brezilya ayrıca katıldığı dünya kupalarının ikisinde yaptığı maçların tümünü kazanarak da tarihe geçti.

Güney Amerika temsilcisi 1970 Meksika'da ve 2002 Güney Kore-Japonya'da oynadığı tüm maçları kazanarak, şampiyon oldu.

"Sambacılar", Meksika'da 6, Güney Kore-Japonya'da 7 maç kazanmayı başardı.

Uruguay ve İtalya ise katıldıkları turnuvalarda birer kez tüm maçlarını kazandı. Uruguay, 1930 yılında ülkesinde, İtalya ise 1938'de Fransa'da düzenlenen dünya kupalarında tüm maçlarını kazanarak, şampiyonluğa ulaştı.



EN ÇOK GOL ATAN UNVANINI KAPTIRDI

2014 Dünya Kupası'na kadar en çok gol atan takım olan "Sambacılar", kendi evlerindeki organizasyonda bu unvanını kaybetti.

Bu alanda Almanya, 224 golle ilk sıraya yerleşirken, Brezilya 221 golle ikinci sıraya geriledi. Arjantin ise 131 golle üçüncü sırayı elde etti.

İSVİÇRE'Yİ TANIYALIM

Grubunda Brezilya, Kosta Rika ve Sırbistan ile ilk ikiye kalmak için mücadele edecek İsviçre'nin Dünya Kupası'nda bugüne kadar en önemli başarısı çeyrek finale çıkmak oldu.

İsviçre'nin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Avrupa elemelerinde B Grubu'nda yer alan İsviçre, aynı puanı topladığı Portekiz'in ardından averajla ikinci oldu.

Kuzey İrlanda ile oynadığı play-off maçının ilk ayağını 1-0 kazanan, ikincisinde golsüz berabere kalan İsviçre, Dünya Kupası biletini cebine koydu.

İsviçre'nin B Grubu'nda aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

İsviçre-Portekiz: 2-0

Macaristan-İsviçre: 2-3

Andorra-İsviçre: 1-2

İsviçre-Faroe Adaları: 2-0

İsviçre-Letonya: 1-0

Faroe Adaları-İsviçre: 0-2

İsviçre-Andorra: 3-0

Letonya-İsviçre: 0-3

İsviçre-Macaristan: 5-2

Portekiz-İsviçre: 2-0

Takımlar O G B M A Y P Portekiz 10 9 0 1 32 4 27 İsviçre 10 9 0 1 23 7 27 Macaristan 10 4 1 5 14 14 13 Faroe Adaları 10 2 3 5 4 16 9 Letonya 10 2 1 7 7 18 7 Andorra 10 1 1 8 2 23 4

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI



Daha önceki turnuvalarda Alexander Frei, Stephane Chapuisat, Johann Vogel, Hakan Yakın gibi eski önemli oyuncuların forma giydiği İsviçre'nin bu turnuvada en güven duyduğu isimler arasında Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Haris Seferovic, Breel Embolo gibi futbolcular yer alıyor.

Deneyimli ve genç futbolcuların uyumuyla takım oyununun gereklerini sahaya yansıtmakta zorlanmayan İsviçre, teknik direktör Vladimir Petkovic ile turnuvanın sürpriz gerçekleştirebilecek ekipleri arasında gösteriliyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Daha önce Dünya Kupası finallerine 10 kez katılan (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010 ve 2014) İsviçre, turnuvanın deneyimli takımları arasında bulunuyor.

Son olarak 1954'te çeyrek finale yükselebilen İsviçre, 2006 ve 2014'de adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.

Dünya Kupası'nda çıktığı 33 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 yenilgi alan İsviçre, bu karşılaşmalarda 45 gol atıp, kalesinde 59 gol gördü.

İsviçre'nin Dünya Kupası karnesi şöyle:

1934 - Çeyrek final

1938 - Çeyrek final

1950 - İlk tur

1954 - Çeyrek final

1962 - İlk tur

1966 - İlk tur

1994 - Son 16

2006 - Son 16

2010 - İlk tur

2014 - Son 16

KADROSUNDA KİMLER VAR?

İsviçre Milli Takımı'nın 23 kişilik nihai kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Roman Buerki (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Leipzig), Yann Sommer (Borussia Moenchengladbach)

Savunma: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Johan Djourou (Antalyaspor), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Michael Lang (Basel), Stephan Lichtsteiner (Juventus), Jacques-Francois Moubandje (Toulouse), Ricardo Rodriguez (Milan), Fabian Schaer (Deportivo La Coruna)

Orta saha: Valon Behrami (Udinese), Blerim Dzemaili (Bologna), Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt), Remo Freuler (Atalanta), Xherdan Shaqiri (Stoke City), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Steven Zuber (Hoffenheim)

Forvet: Josip Drmic (Borussia Mönchengladbach), Breel Embolo (Schalke), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Haris Seferovic (Benfica)

ÖNCEKİ GÜNLER NELER OLMUŞTU?

Açılış maçında ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'ı farklı geçerken turnuvanın üçüncü günü de geride kaldı. İkinci günün ilk maçında Mısır ile Uruguay karşı karşıya geldi. Mohamed Salah'ın tedbir gerekçesiyle oynamadığı mücadelede Kasımpaşalı Trezeguet sahne aldı. Maç 0-0 devam ederken Jose Gimenez'in kafası, Uruguay'a kritik 3 puan getirdi.

Günün ikinci maçında Galatasaraylı Younes Belhanda'nın da forma giydiği Fas, İran ile karşı karşıya geldi. Mısır - Uruguay maçı gibi İran da son dakika golüyle 3 puana ulaştı. Günün son maçında turnuvanın favorilerinden gösterilen iki takım karşı karşıya geldi. Son Avrupa şampiyonu Portekiz, maçın henüz başında Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, turnuvanın başlamasından saatler önce Julen Lopetegui'nin görevine son verilen İspanya'da Diego Costa skoru eşitledi. Cristiano Ronaldo, ilk yarının sonlarında bir kez daha sahne aldı ve David De Gea'nın büyük hatasının da yardımıyla skoru 2-1'e getirdi. İspanya, Diego Costa ile skoru bir kez daha eşitledi ve Nacho'nun harika golüyle bu kez öne geçti!

İspanya, 3 puana ulaşacakken Ronaldo bir kez daha sahne aldı! Yıldız futbolcu, maçın bitimine dakikalar kala attığı harika frikik golüyle hat-trick yaptı ve takımına 1 puanı kazandırdı. Portekizli yıldız, üst üste 4 Dünya Kupası'nda da gol atmayı başaran dördüncü futbolcu olurken bir Dünya Kupası'nda hat-trick yapan en yaşlı futbolcu oldu.

Turnuvanın üçüncü günü dün geride kalırken oynanan dört maç futbolseverlerin nefeslerini kesti. Dünün açılış maçında evinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'e finalde kaybederek büyük hayal kırıklığı yaratan Fransa, Avustralya'yla karşı karşıya geldi. Horozlar, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında Antoine Griezmann ve Pogba'nın golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fransa - Avustralya maçında hakem Andres Cunha, Dünya Kupası finalleri tarihinde ilk kez Video Yardımcı Hakem uygulamasına başvurdu ve Griezmann'a yapılan müdahelede penaltı kararı verdi. Böylece Dünya Kupası'nda ilk kez VAR uygulaması kullanılmış oldu.

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 17, 2018

Dünün ikinci maçında kupayı 3. kez kazanmak isteyen Arjantin, Dünya Kupası finallerine ilk kez katılan İzlanda ile karşı karşıya geldi. Tangocular, Agüero ile öne geçse de Alfred Finnbogasson'un golüne engel olamadı. Arjantin, ikinci yarı rakip kale önüne abluka kursa da aradığı gol pozisyonlarını bulamadı. Tangocular'ın imdadına Lionel Messi yetişecekti ki yıldız futbolcu penaltı atışından yararlanamadı ve maç 1-1 sona erdi.

Dünün üçüncü maçında da VAR uygulaması kullanıldı. Peru, 45. dakikada penaltı kazandı ancak Christian Cueva, penaltı vuruşundan yararlanamadı! Danimarka ise RB Leipzig forması giyen Yussuf Poulsen'in attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Dünün son maçında Hırvatistan, Nijerya ile karşı karşıya geldi. Nijerya'da Oghenekaro Etebo, 32. dakikada kendi kalesine attığı golle Hırvatistan'ın 1-0 öne geçmesine neden oldu. Dakikalar 71'i gösterdiğinde Luka Modric, penaltıdan bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi ve Hırvatistan, tarihinde 5. kez katıldığı Dünya Kupası'na grubunda lider olarak başladı!