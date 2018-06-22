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2018 Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Brezilya ile Kosta Rika karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 10 maçta Brezilya'nın büyük üstünlüğü dikkati çekiyor. Brezilya, 7'si resmi 3'ü özel bu maçlarda 9 galibiyet alırken, Kosta Rika yalnızca 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. "Sambacılar" rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü. Gruptaki ilk maçında İsviçre ile berabere kalan Brezilya'nın 1, Sırbistan'a mağlup olan Kosta Rika'nın ise puanı bulunmuyor.

BREZİLYA - KOSTA RİKA

STAT: Saint-Petersburg Stadı

SAAT: 15.00

YAYIN: TRT 1

BREZİLYA: Alisson, Fagner, Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Willian, Coutinho, Neymar, Jesus

TEKNİK DİREKTÖR: Tite

KOSTA RİKA: Navas, Gamboa, Gonzalez, Acosta, Duarte, Oviedo, Venegas, Guzman, Borges, Bryan Ruiz, Urena

TEKNİK DİREKTÖR: Oscar Ramirez

İLK RANDEVU 1956'DA

İki takım tarihlerinde ilk olarak 13 Mart 1956'da Meksika'da gerçekleştirilen Pan Amerikan Oyunları'nda karşı karşıya geldi. Brezilya, bu mücadeleyi 7-1 gibi tarihi bir skorla kazandı. Brezilya ve Kosta Rika son olarak 5 Eylül 2015'te karşılaştı. ABD'de oynanan hazırlık maçını Brezilya 1-0 kazanmayı başardı.

TEK GALİBİYET 58 YIL ÖNCE

Kosta Rika'nın, Brezilya karşısında elde ettiği ilk ve tek galibiyet bundan tam 58 yıl önce geldi. Kosta Rika, 10 Mart 1960'da Pan Amerikan Oyunları'nda karşılaştığı Brezilya'yı 3-0'la geçti. Bu maçtan sonra iki takım arasında oynanan 8 maçı da Brezilya kazanmayı bildi.

BREZİLYA 106. MAÇINDA

Dünya Kupası'na 21. kez katılan Brezilya, şampiyonada bugüne kadar 105 maça çıktı. Güney Amerika ekibi bu maçlarda 70 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. 222 gol atan Brezilya, kalesinde ise 103 gol gördü. Beşinci Dünya Kupası'nı yaşayan Kosta Rika ise oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU

2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

MAÇ TAKVİMİ

> 27 Haziran (TSİ: 21.00): Sırbistan - Brezilya (Spartak Stadı - Moskova)

> 27 Haziran (TSİ: 21.00): İsviçre - Kosta Rika (Nizhny Novgorod Stadı - Nizhny Novgorod)

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018

BREZİLYA

Dünya Kupası'nda daha önce 5 kez zafere ulaşan Brezilya, bir kez daha turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak göze çarpıyor.

Brezilya Milli Takımı'nın öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

FORM GRAFİĞİ

Teknik direktör Tite yönetimindeki Brezilya, Güney Amerika elemelerini 41 puanla lider olarak tamamlayarak Rusya'ya gitme hakkını kazandı.

18 maç oynadığı elemeleri 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan "Sambacılar", 41 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

Brezilya gruptaki tek yenilgisini Şili ile deplasmanda oynadığı ilk maçta, 2-0'lık skorla aldı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Brezilya, futbol dünyasına kazandırdığı yıldız isimlerle ön plana çıkıyor. Daha önceki turnuvalarda Pele, Jairzinho, Zico, Garrincha, Ronaldo ve daha birçok yıldız oyuncunun forma giydiği Brezilya, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Neymar, Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Casemiro gibi üst düzey oyuncularıyla kupaya uzanmanın hesaplarını yapıyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Brezilya, tüm Dünya Kupası organizasyonlarına katılan tek takım unvanına sahip. Daha önce 5 kez Dünya Kupası kaldırma başarısı gösteren Brezilya'nın turnuva geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1934 - İlk tur

1938 - Üçüncü

1950 - İkinci

1954 - Çeyrek final

1958 - Şampiyon

1962 - Şampiyon

1966 - İlk tur

1970 - Şampiyon

1974 - Dördüncü

1978 - Üçüncü

1982 - İkinci tur

1986 - Çeyrek final

1990 - İkinci tur

1994 - Şampiyon

1998 - İkinci

2002 - Şampiyon

2006 - Çeyrek final

2010 - Çeyrek final

2014 - Dördüncü

KOSTA RİKA

Tarihinde 5. kez Dünya Kupası'na katılan Kosta Rika'nın öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonunun (CONCACAF) düzenlediği Dünya Kupası elemelerini Meksika'nın ardından ikinci olarak tamamlayan Kosta Rika, Rusya vizesini aldı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Önceki turnuvalarda Hernan Medford, Paulo Wanchope, Walter Centeno gibi eski önemli oyuncuların forma giydiği Kosta Rika'nın kadrosundaki en yetenekli futbolcusu olarak Bryan Ruiz gösteriliyor.

Avrupa arenasında Twente formasıyla kendini kanıtlanmasının ardından İngiliz kulübü Fulham'ın yolunu tutan Ruiz, 2015-16 sezonundan bu yana Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'un formasını giyiyor.

Real Madrid'in kalesini koruyan 31 yaşındaki Keylor Navas, Rusya'da Kosta Rika'nın başarısı için ter dökecek.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Kosta Rika, ilk milli maçını 1921'de komşu ülke El Salvador'la oynamış ve 7-0 kazanmıştı. Ülkede, futbolun gelişmesi için sonraki yıllarda yoğun çaba harcansa da Kosta Rika ancak 1990'da Dünya Kupası'nda boy gösterebildi.

Ülke futbolun altyapısına yapılan yatırımların meyvesini toplamaya başlayan Kosta Rika, 2002'de Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen turnuvanın o dönemki şampiyonu Brezilya ve üçüncüsü Türkiye ile aynı grupta yer almıştı.

Kosta Rika, 2014 Brezilya'da ise büyük bir başarıya imza atarak çeyrek finale kadar yükseldi.

Organizasyona daha önce 4 kez katılan Kosta Rika'nın Dünya Kupası karnesi şöyle:

1990 - Son 16

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

2014 - Çeyrek final