DÜNYA KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BREZİLYA - KOSTA RİKA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
2018 Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Brezilya ile Kosta Rika karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 10 maçta Brezilya'nın büyük üstünlüğü dikkati çekiyor. Brezilya, 7'si resmi 3'ü özel bu maçlarda 9 galibiyet alırken, Kosta Rika yalnızca 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. "Sambacılar" rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü. Gruptaki ilk maçında İsviçre ile berabere kalan Brezilya'nın 1, Sırbistan'a mağlup olan Kosta Rika'nın ise puanı bulunmuyor.
BREZİLYA - KOSTA RİKA
STAT: Saint-Petersburg Stadı
SAAT: 15.00
YAYIN: TRT 1
BREZİLYA: Alisson, Fagner, Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Willian, Coutinho, Neymar, Jesus
TEKNİK DİREKTÖR: Tite
KOSTA RİKA: Navas, Gamboa, Gonzalez, Acosta, Duarte, Oviedo, Venegas, Guzman, Borges, Bryan Ruiz, Urena
TEKNİK DİREKTÖR: Oscar Ramirez
İLK RANDEVU 1956'DA
İki takım tarihlerinde ilk olarak 13 Mart 1956'da Meksika'da gerçekleştirilen Pan Amerikan Oyunları'nda karşı karşıya geldi. Brezilya, bu mücadeleyi 7-1 gibi tarihi bir skorla kazandı. Brezilya ve Kosta Rika son olarak 5 Eylül 2015'te karşılaştı. ABD'de oynanan hazırlık maçını Brezilya 1-0 kazanmayı başardı.
TEK GALİBİYET 58 YIL ÖNCE
Kosta Rika'nın, Brezilya karşısında elde ettiği ilk ve tek galibiyet bundan tam 58 yıl önce geldi. Kosta Rika, 10 Mart 1960'da Pan Amerikan Oyunları'nda karşılaştığı Brezilya'yı 3-0'la geçti. Bu maçtan sonra iki takım arasında oynanan 8 maçı da Brezilya kazanmayı bildi.
BREZİLYA 106. MAÇINDA
Dünya Kupası'na 21. kez katılan Brezilya, şampiyonada bugüne kadar 105 maça çıktı. Güney Amerika ekibi bu maçlarda 70 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. 222 gol atan Brezilya, kalesinde ise 103 gol gördü. Beşinci Dünya Kupası'nı yaşayan Kosta Rika ise oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU
MAÇ TAKVİMİ
> 27 Haziran (TSİ: 21.00): Sırbistan - Brezilya (Spartak Stadı - Moskova)
> 27 Haziran (TSİ: 21.00): İsviçre - Kosta Rika (Nizhny Novgorod Stadı - Nizhny Novgorod)
— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018
BREZİLYA
Dünya Kupası'nda daha önce 5 kez zafere ulaşan Brezilya, bir kez daha turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak göze çarpıyor.
Brezilya Milli Takımı'nın öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:
FORM GRAFİĞİ
Teknik direktör Tite yönetimindeki Brezilya, Güney Amerika elemelerini 41 puanla lider olarak tamamlayarak Rusya'ya gitme hakkını kazandı.
18 maç oynadığı elemeleri 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan "Sambacılar", 41 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.
Brezilya gruptaki tek yenilgisini Şili ile deplasmanda oynadığı ilk maçta, 2-0'lık skorla aldı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Brezilya, futbol dünyasına kazandırdığı yıldız isimlerle ön plana çıkıyor. Daha önceki turnuvalarda Pele, Jairzinho, Zico, Garrincha, Ronaldo ve daha birçok yıldız oyuncunun forma giydiği Brezilya, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Neymar, Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Casemiro gibi üst düzey oyuncularıyla kupaya uzanmanın hesaplarını yapıyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Brezilya, tüm Dünya Kupası organizasyonlarına katılan tek takım unvanına sahip. Daha önce 5 kez Dünya Kupası kaldırma başarısı gösteren Brezilya'nın turnuva geçmişi şöyle:
1930 - İlk tur
1934 - İlk tur
1938 - Üçüncü
1950 - İkinci
1954 - Çeyrek final
1958 - Şampiyon
1962 - Şampiyon
1966 - İlk tur
1970 - Şampiyon
1974 - Dördüncü
1978 - Üçüncü
1982 - İkinci tur
1986 - Çeyrek final
1990 - İkinci tur
1994 - Şampiyon
1998 - İkinci
2002 - Şampiyon
2006 - Çeyrek final
2010 - Çeyrek final
2014 - Dördüncü
KOSTA RİKA
Tarihinde 5. kez Dünya Kupası'na katılan Kosta Rika'nın öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonunun (CONCACAF) düzenlediği Dünya Kupası elemelerini Meksika'nın ardından ikinci olarak tamamlayan Kosta Rika, Rusya vizesini aldı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Önceki turnuvalarda Hernan Medford, Paulo Wanchope, Walter Centeno gibi eski önemli oyuncuların forma giydiği Kosta Rika'nın kadrosundaki en yetenekli futbolcusu olarak Bryan Ruiz gösteriliyor.
Avrupa arenasında Twente formasıyla kendini kanıtlanmasının ardından İngiliz kulübü Fulham'ın yolunu tutan Ruiz, 2015-16 sezonundan bu yana Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'un formasını giyiyor.
Real Madrid'in kalesini koruyan 31 yaşındaki Keylor Navas, Rusya'da Kosta Rika'nın başarısı için ter dökecek.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Kosta Rika, ilk milli maçını 1921'de komşu ülke El Salvador'la oynamış ve 7-0 kazanmıştı. Ülkede, futbolun gelişmesi için sonraki yıllarda yoğun çaba harcansa da Kosta Rika ancak 1990'da Dünya Kupası'nda boy gösterebildi.
Ülke futbolun altyapısına yapılan yatırımların meyvesini toplamaya başlayan Kosta Rika, 2002'de Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen turnuvanın o dönemki şampiyonu Brezilya ve üçüncüsü Türkiye ile aynı grupta yer almıştı.
Kosta Rika, 2014 Brezilya'da ise büyük bir başarıya imza atarak çeyrek finale kadar yükseldi.
Organizasyona daha önce 4 kez katılan Kosta Rika'nın Dünya Kupası karnesi şöyle:
1990 - Son 16
2002 - Grup aşaması
2006 - Grup aşaması
2014 - Çeyrek final
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.