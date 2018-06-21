Brezilya - Kosta Rika maçı ne zaman?

Dünya Kupası 2018 Grup E maçında Brezilya ile Kosta Rika, 22 Haziran 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. Brezilya son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Kosta Rika, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 124. İddaa'da Brezilya kazanır 1.05, berabere biter 6.25, Kosta Rika kazanır 12.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.25.

Brezilya son haftadaki ABD müsabasında 1-4 kazandı.

Kosta Rika ise Uruguay karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Brezilya, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Brezilya, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.